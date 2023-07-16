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Виктория Дудакова: «Я немножко расстроена боем»

Давид Хачатрян
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24-летняя россиянка Виктория Дудакова (7-0) прокомментировала свою победу над бразильянкой Истелой Нуньес (6-5) и подчеркнула, что хотела бы провести следующий бой на осеннем турнире в Абу-Даби.

«У меня была серьезная травма, мне пришлось с ней драться, — сказала Дудакова в интервью ESPN. — Было очень долгое восстановление и из-за этого я немножко расстроена боем, потому что я долго отсутствовала — прошло ровно 10 месяцев с моей операции, и я хотела вернуться на позитивной ноте, чтобы выиграть уверенно, досрочно. Я хотела финишировать ее в первом раунде, но не таким образом.

Я готова драться с любой соперницей, которую мне дадут, потому что моя цель — это дойти до пояса, но в первую очередь мне бы хотелось подраться в Абу-Даби, потому что там очень много русских людей. Это будет очень интересно для них и для меня. И плюс мне нужно полечить немножко другие травмы, но, конечно, мне бы хотелось вернуться как можно скорее».

Дудакова победила Нуньес техническим нокаутом в первом раунде, так как бразильянка получила травму руки. Бой состоялся на турнире UFC on ESPN 49, который прошел 15 июля в Лас-Вегасе, США.

Виктория Дудакова
UFC
ММА
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