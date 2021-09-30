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Стала известна новая дата боя Тейт — Виейра

19:35
Миша Тейт. Фото Instagram
Миша Тейт. Фото Instagram
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Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Миша Тейт подерется против Кетлин Виейры 20 ноября на турнире UFC Vegas 43, сообщает MMA Junkie.

Изначально бой должен был состояться 16 октября, но был перенесен на неопределенный период из-за положительного теста на коронавирус у Тейт.

Последний бой Тейт прошел 17 июля на UFС on ESPN 2, где она в третьем раунде нокаутировала Марион Рено.

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Никита Карин все материалы автора

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