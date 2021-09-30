Хукер открыт к бою с Диасом: «Ему лишь достаточно назвать мое имя»

Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер открыт к противостоянию с американцем Нейтом Диасом.

«Подрался бы я с ним? Да, я готов. Все зависит от него. Я не собираюсь преследовать его, но, когда бы он ни захотел побиться, ему лишь достаточно назвать мое имя. Ему определенно легко будет получить этот бой», — сказал Хукер в интервью The MMA Hour.

В минувшие выходные Хукер выступил на турнире UFC 266 в Вегасе, победив единогласным решением судей у афганца Насрата Хакпараста. Всего на счету 31-летнего Хукера 21 победа и 10 поражений.

У 36-летнего Диаса 20 побед и 13 поражений.