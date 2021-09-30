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Деметриус Джонсон рассказал о случайной встрече с Ти Джеем Диллашоу в Диснейленде

20:30
Деметриус Джонсон. Фото Instagram
Деметриус Джонсон. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон поделился историей, как пару лет назад он случайно встретил в Диснейленде Ти Джея Диллашоу.

«Мы как-то случайно встретились с Ти Джеем в Диснейленде, — вспоминает Джонсон на шоу The MMA-Hour. — Он шел с женой и ребенком, я был с женой и детьми. Проходил мимо и толкнул его плечом: «Эй, как дела?» Мы поздоровались, и я спросил его: «Помнишь, ты говорил обо мне всякие нехорошие вещи [когда шли разговоры об их бое]. Зачем ты это делал?» Он говорит: «Бро, я просто пытался продать бой».

Я отвечаю ему: «Но я ведь ничего не говорил о тебе плохого. И тебе не следовало». Потом я спросил его, зачем он принимал допинг. Он ответил: «Я очень хотел влезть в 125 фунтов. Мне было тяжело, я просыпался утром и не мог встать с кровати. И начал принимать». Мы еще поговорили немного, его жена Ребекка пообщалась с моей супругой, и потом мы попрощались. Так или иначе я все равно уважаю Ти Джея за то, что он откровенно говорил об этой ситуации с допингом".

Джонсон удерживал титул в наилегчайшем весе UFC с сентября 2012-го по август 2018-го, проведя 11 подряд защит пояса. Ти Джей Диллашоу был лишен пояса в легчайшем весе UFC в марте 2019-го, после того как сдал положительный допинг-тест.

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Матвей Леонов все материалы автора

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