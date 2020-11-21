Стал известен следующий соперник Фергюсона

Американский боец Тони Фергюсон встретится с бразильцем Шарлисом Оливейрой в рамках турнира UFC 256, сообщает ESPN MMA со ссылкой на главу организации, Дану Уайта.

UFC is finalizing a lightweight bout between Tony Ferguson and Charles Oliveira for UFC 256 on Dec. 12, Dana White told @bokamotoESPN. pic.twitter.com/ivjjQcj2qz — ESPN MMA (@espnmma) November 21, 2020

Этот бой станет для Фергюсона первым с мая 2020 года. Тогда он уступил соотечественнику Джастину Гэтжи. Всего на счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и 4 поражения. У 31-летнего Оливейры 29 побед и 8 поражений, 1 бой признан несостоявшимся.

Турнир UFC 256 состоится 12 декабря. Планируется, что на этом мероприятии россиянин Петр Ян впервые будет защищать чемпионский титул в легчайшем весе.