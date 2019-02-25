Спарринг-партнер Макгрегора Дэннис отстранен на семь месяцев. Это на него прыгнул Хабиб после боя

Боец ММА, спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэннис отстранен на семь месяцев. Он наказан за участие в драке после боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым. Этот поединок был главным на турнире UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

Спортсмен, выступающий в Bellator, также был оштрафован на 7,5 тысяч долларов. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада. Дисквалификация будет отсчитываться со дня проведения турнира.

Именно на Дэнниса прыгнул Хабиб Нурмагомедов после боя. Ранее были дисквалифицированы участники поединка, а также представители их команд. Так, Хабиб получил девять месяцев дисквалификации и 500 тысяч долларов штрафа, Конор – шесть месяцев и 50 тысяч.

Кроме того, Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов и получили гол дисквалификации и 25 тысяч долларов штрафа.

Друзья Хабиба наказаны жестче Макгрегора. Это возмутительное решение