Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:00

Спарринг-партнер Физиева: «По Гэтжи видно, что не дрался на улице — испугался и отбегал от Рафы с джебом»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец ONE FC, чемпион мира по муай-тай и спарринг-партнер Рафаэля Физиева Илья Фрейманов в интервью «СЭ» поделился мнением о причинах поражения Физиева в бою с Джастином Гэтжи.

— Вас удивило, что Рафа ни разу ему нормально с ноги в голову не попал? Может, стоило вертушку какую-то бросить?

— Ну вот я думал, что вертушку можно было разочек стрельнуть. По сути, Рафа их не бьет, на тренировках не отрабатывает. Даже Риддела, которого он обрубил вертушкой, он ее никогда не бил, просто за две недели до боя пару раз махнул, вспомнил, потому что тот двигается вправо. А в бою бросил и сработало. Может быть, где-то можно было что-то такое предпринять, спрятать, выбросить. Хотя ногой в голову, я думаю, Гэтжи смысла нет бить, а вот по корпусу, по ногам — это хорошо. А в голову если бить — он руки держит высоко, оттягивается, там все время руки у него есть.

Поэтому если ногой в голову, то только прятать. Рафа не делал свои наготовки с ногой, то, что постоянно делает Петя Ян — левый сбоку и за этим левым сбоку постоянно прятал ногу. Если бы он поднимал этажи чаще, то... Он просто хотел съесть его, и эти взрывы по 3-4 удара, когда он просто разряжался и отдавал силы — может быть, это где-то и не нужно было, но зрителям нравится.

И Рафа работает для зрителей всегда, он не работал в этом бою, как Гэтжи — хладнокровно и расчетливо. Он именно хотел подраться, как в вестерне. Гэтжи сам не захотел идти, хотя он кричал, что он хайлайт, что будет рубиться, заберет сердце, глубокие воды и так далее. В итоге он в этих глубоких водах отстрелял джебом и отбегал от Рафы. Вот что получилось. А Рафа рассчитывал, что первые два раунда забрал и давай теперь порубимся, сделаем шоу.

И думаю, что в третьем раунде из-за тычка в глаз он стал похуже чувствовать дистанцию. Мы все знаем, когда что-то в глаз залетит, за две минуты это не проходит. И плюс еще когда устал, дистанция тоже притупляется, из-за этого Рафа в 3-м где-то профукивал свою дистанцию, залетал в ближний, пропускал в обмене. Но все равно шел вперед, и это показывает, что такого урона не было — даже при пропущенных апперкотах он продолжал дальше защищаться от бокового, это показывает, что он серию видел. Пусть он ее и хапанул, но был включенным, был в работе. Я думаю, он вернется сильнее, дойдет до титула и заберет еще титул.

И теперь я думаю, не Гэтжи — хайлайт, а больше Рафа — хайлайт. Он хотел показать шоу, а Гэтжи просто отбегал свою победу. Иди рубись, если ты хайлайт! Но его внутреннее я... он говорил как-то, что никогда не дрался на улице — оно и было видно. Испугался Рафы и пятился, где-то на пятнашках отбегал, отработал. Но хороший сильный боец, молодец, победил, ему сейчас нужна победа.

19 марта Гэтжи победил Физиева решением большинства на UFC 286 в Лондоне.

Илья Фрейманов. «Рафа газовал на все бабки, а Гэтжи испугался и отбегал в пятнашки с джебом». Разбираем бой с другом Физиева
Джастин Гейджи
Рафаэль Физиев
UFC
ММА
1
0
Читайте также
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спарринг-партнер Физиева: «В лоукиках Гэтжи нет ничего особенного»
Новости
RSS RSS
Все новости