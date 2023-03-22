Спарринг-партнер Физиева: «По Гэтжи видно, что не дрался на улице — испугался и отбегал от Рафы с джебом»

Боец ONE FC, чемпион мира по муай-тай и спарринг-партнер Рафаэля Физиева Илья Фрейманов в интервью «СЭ» поделился мнением о причинах поражения Физиева в бою с Джастином Гэтжи.

— Вас удивило, что Рафа ни разу ему нормально с ноги в голову не попал? Может, стоило вертушку какую-то бросить?

— Ну вот я думал, что вертушку можно было разочек стрельнуть. По сути, Рафа их не бьет, на тренировках не отрабатывает. Даже Риддела, которого он обрубил вертушкой, он ее никогда не бил, просто за две недели до боя пару раз махнул, вспомнил, потому что тот двигается вправо. А в бою бросил и сработало. Может быть, где-то можно было что-то такое предпринять, спрятать, выбросить. Хотя ногой в голову, я думаю, Гэтжи смысла нет бить, а вот по корпусу, по ногам — это хорошо. А в голову если бить — он руки держит высоко, оттягивается, там все время руки у него есть.

Поэтому если ногой в голову, то только прятать. Рафа не делал свои наготовки с ногой, то, что постоянно делает Петя Ян — левый сбоку и за этим левым сбоку постоянно прятал ногу. Если бы он поднимал этажи чаще, то... Он просто хотел съесть его, и эти взрывы по 3-4 удара, когда он просто разряжался и отдавал силы — может быть, это где-то и не нужно было, но зрителям нравится.

И Рафа работает для зрителей всегда, он не работал в этом бою, как Гэтжи — хладнокровно и расчетливо. Он именно хотел подраться, как в вестерне. Гэтжи сам не захотел идти, хотя он кричал, что он хайлайт, что будет рубиться, заберет сердце, глубокие воды и так далее. В итоге он в этих глубоких водах отстрелял джебом и отбегал от Рафы. Вот что получилось. А Рафа рассчитывал, что первые два раунда забрал и давай теперь порубимся, сделаем шоу.

И думаю, что в третьем раунде из-за тычка в глаз он стал похуже чувствовать дистанцию. Мы все знаем, когда что-то в глаз залетит, за две минуты это не проходит. И плюс еще когда устал, дистанция тоже притупляется, из-за этого Рафа в 3-м где-то профукивал свою дистанцию, залетал в ближний, пропускал в обмене. Но все равно шел вперед, и это показывает, что такого урона не было — даже при пропущенных апперкотах он продолжал дальше защищаться от бокового, это показывает, что он серию видел. Пусть он ее и хапанул, но был включенным, был в работе. Я думаю, он вернется сильнее, дойдет до титула и заберет еще титул.

И теперь я думаю, не Гэтжи — хайлайт, а больше Рафа — хайлайт. Он хотел показать шоу, а Гэтжи просто отбегал свою победу. Иди рубись, если ты хайлайт! Но его внутреннее я... он говорил как-то, что никогда не дрался на улице — оно и было видно. Испугался Рафы и пятился, где-то на пятнашках отбегал, отработал. Но хороший сильный боец, молодец, победил, ему сейчас нужна победа.

19 марта Гэтжи победил Физиева решением большинства на UFC 286 в Лондоне.