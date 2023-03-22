Спарринг-партнер Физиева — о Двалишвили: «С этим грузином не страшно на улице оказаться, а вот с Яном — страшно»

Боец ONE FC, чемпион мира по муай-тай и спарринг-партнер Рафаэля Физиева Илья Фрейманов в интервью «СЭ» сравнил Петра Яна и Мераба Двалишвили.

— Вы часто работаете с Петром Яном, в одном зале с ним. Есть мнение, что он потерял голод, уже не тот и т. д. В общении он производит впечатление такого же заряженного как раньше?

— Да Петя всегда один, он всегда такой пацан из Сибири, всегда будет идти на контры, если будет возможность, кто-то провоцирует. Его злость никуда не уйдет. Мы же слышали про ситуацию, когда Харитонов там что-то базарил, что Петя пришел в зал, сжал кулаки и готов был отойти с ним.

— Орловский это говорил. Харитонов говорил недавно, что Петру в армию надо.

— Пусть сам в армию сходит, че он здесь сидит? Тем более сейчас есть для этого возможность. Петя тот же пацан с улицы, он будет таким до старости, будет ходить, дергать этих Сехудо и прочих до последнего. Я думаю, все понимали, что и тот грузин [Двалишвили] точно не уличный парень, а гангстер из них — Петя. Опаснее во всех смыслах, и на улице не хотелось бы повстречаться не с грузином, а с Петрухой. С тем ты че-то набазаришь, а с этим вряд ли, можешь сразу съехать.

11 марта Двалишвили победил Яна единогласным решением на UFC Las Vegas.