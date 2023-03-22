Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:15

Спарринг-партнер Физиева — о Двалишвили: «С этим грузином не страшно на улице оказаться, а вот с Яном — страшно»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Петр Ян и Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press

Боец ONE FC, чемпион мира по муай-тай и спарринг-партнер Рафаэля Физиева Илья Фрейманов в интервью «СЭ» сравнил Петра Яна и Мераба Двалишвили.

— Вы часто работаете с Петром Яном, в одном зале с ним. Есть мнение, что он потерял голод, уже не тот и т. д. В общении он производит впечатление такого же заряженного как раньше?

— Да Петя всегда один, он всегда такой пацан из Сибири, всегда будет идти на контры, если будет возможность, кто-то провоцирует. Его злость никуда не уйдет. Мы же слышали про ситуацию, когда Харитонов там что-то базарил, что Петя пришел в зал, сжал кулаки и готов был отойти с ним.

— Орловский это говорил. Харитонов говорил недавно, что Петру в армию надо.

— Пусть сам в армию сходит, че он здесь сидит? Тем более сейчас есть для этого возможность. Петя тот же пацан с улицы, он будет таким до старости, будет ходить, дергать этих Сехудо и прочих до последнего. Я думаю, все понимали, что и тот грузин [Двалишвили] точно не уличный парень, а гангстер из них — Петя. Опаснее во всех смыслах, и на улице не хотелось бы повстречаться не с грузином, а с Петрухой. С тем ты че-то набазаришь, а с этим вряд ли, можешь сразу съехать.

11 марта Двалишвили победил Яна единогласным решением на UFC Las Vegas.

Илья Фрейманов. «Рафа газовал на все бабки, а Гэтжи испугался и отбегал в пятнашки с джебом». Разбираем бой с другом Физиева

Джастин Гейджи
Мераб Двалишвили
Петр Ян
Рафаэль Физиев
UFC
ММА
1
2
Читайте также
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спарринг-партнер Физиева: «По Гэтжи видно, что не дрался на улице — испугался и отбегал от Рафы с джебом»
Новости
RSS RSS
Все новости