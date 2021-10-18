Керрит Браун: IMMAF рассматривает проведение чемпионата мира по ММА-2023 в Челябинске

Президент IMMAF Керрит Браун сообщил, что в 2023 году Россия впервые в истории вида спорта может стать хозяйкой чемпионата мира по смешанным боевым единоборствам.

«Мы сейчас рассматриваем возможность проведения в 2023 году чемпионата мира в Челябинске, заинтересованы развивать ММА в вашей стране. В этой связи важно, чтобы чемпионат мира имел государственную поддержку на самом высоком уровне и стал наследием, которым будет пользоваться будущее поколение. Для нас ценны выстроенные отношения с президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным, и совместный опыт проведенного в сжатые сроки чемпионата Европы-2021 в Казани показал, что вместе мы достигнем наивысших показателей. Национальные команды остались под впечатлением от высокого уровня, на котором прошло состязание.

Сейчас ММА развивают 120 национальных федераций, и только 50 процентов из них признаны национальными олимпийскими комитетами, а значит имеют государственную поддержку. Мы также понимаем, что не все смогут приехать на чемпионат мира. К этому надо стремиться», — цитирует Брауна пресс-служба Союза ММА России.

В 2023 году в Челябинске завершится строительство комплекса РМК-арены, открытие которого планируется приурочить к чемпионату мира по ММА.