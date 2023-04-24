Соперником Ивана Емельяненко по дебютному бою в ММА станет Мальдонадо

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что бразилец Фабио Мальдонадо будет соперником россиянина Ивана Емельяненко в поединке по правилам ММА.

«Соперником Ивана Емельяненко будет Фабио Мальдонадо, бой по правилам ММА», — приводит ТАСС слова Хрюнова.

Поединок состоится 26 мая в Москве и станет дебютным для российского спортсмена в ММА. Иван Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо. На счету Мальдонадо 28 побед и 17 поражений в ММА.