Чейл Соннен считает, что Джон Джонс не хочет драться с Фрэнсисом Нганну

Бывший боец UFC, а ныне успешный ведущий ESPN и аналитик Чейл Соннен уверен, что экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс не хочет драться с новым чемпионом тяжелого дивизиона камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Ну, когда Джон Джонс просит показать ему деньги, — это же самое, что сказать: «Я не хочу драться». Если он не хочет драться с ним, это еще не значит, что он не будет драться. Джон Джонс — конкурентный боец, и, если вы загоните его в угол, то он выйдет на бой», — заявил в эфире ESPN после UFC 260.

Нганну в минувшие выходные на UFC 260 стал новым обладателем пояса в тяжелом весе, нокаутировав во втором раунде Стипе Миочича. Ожидается, что уже в следующем бою новоиспеченный чемпион встретится с первым номером рейтинга P4P Джоном Джонсом.