Соннен считает, что сейчас Макгрегору не нужен титульный бой

Американец Чейл Соннен предположил, когда стоит ожидать возвращения в октагон Конора Макгрегора.

— Конор говорит, что он возвращается, поэтому я ему верю, — цитирует the Score Соннена. - Cказал, что хочет вернуться в декабре. Думаю, что мы можем с нетерпением ждать чего-то в начале года.

Ему сейчас не нужно идти к титульному бою. Джастин Гэтжи — это всегда отличный вариант. Конор говорит, что хочет сразиться с Фрэнки Эдгаром, что видится немного странным вызовом для меня, но если у них обоих есть желание, давайте найдем клетку и позволим им это сделать. Думаю, что у Конора есть много вариантов.

Последний раз ирландец выходил в октагон в сентябре прошлого года, когда на UFC 229 проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.