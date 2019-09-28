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Соннен считает, что сейчас Макгрегору не нужен титульный бой

07:14
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Американец Чейл Соннен предположил, когда стоит ожидать возвращения в октагон Конора Макгрегора.

— Конор говорит, что он возвращается, поэтому я ему верю, — цитирует the Score Соннена. - Cказал, что хочет вернуться в декабре. Думаю, что мы можем с нетерпением ждать чего-то в начале года.

Ему сейчас не нужно идти к титульному бою. Джастин Гэтжи — это всегда отличный вариант. Конор говорит, что хочет сразиться с Фрэнки Эдгаром, что видится немного странным вызовом для меня, но если у них обоих есть желание, давайте найдем клетку и позволим им это сделать. Думаю, что у Конора есть много вариантов.

Последний раз ирландец выходил в октагон в сентябре прошлого года, когда на UFC 229 проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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