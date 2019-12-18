Снимок сломанной челюсти Ковингтона

Боец Колби Ковингтон получил травму челюсти в бою с Камару Усманом на UFC 245. У него диагностирован перелом. В интернете появился рентгеновский снимок челюсти Ковингтона.

Colby Covington's broken jaw following the match with the Kamaru Usman. Covington is medically suspended for 6 months. pic.twitter.com/8fUoCO5eik — Jugnu (@iTheTorchBearer) December 18, 2019

Атлетическая комиссия штата Невада опубликовала предварительные медицинские заключения участников турнира UFC 245. Согласно содержащейся в них информации, бывший временный чемпион организации в полусреднем весе Ковингтон может быть отстранен от поединков на полгода. Продолжительное отстранение от боев по медицинским показаниям связано именно с переломом челюсти.