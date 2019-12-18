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Снимок сломанной челюсти Ковингтона

20:40
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Боец Колби Ковингтон получил травму челюсти в бою с Камару Усманом на UFC 245. У него диагностирован перелом. В интернете появился рентгеновский снимок челюсти Ковингтона.

Атлетическая комиссия штата Невада опубликовала предварительные медицинские заключения участников турнира UFC 245. Согласно содержащейся в них информации, бывший временный чемпион организации в полусреднем весе Ковингтон может быть отстранен от поединков на полгода. Продолжительное отстранение от боев по медицинским показаниям связано именно с переломом челюсти.

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