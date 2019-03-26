СМИ: жена Дацика обвинила его в избиении собственных детей

Российский боец MMA Вячеслав Дацик обвиняется в избиении собственных детей, сообщает 78.ru. Заявление на 38-летнего бойца написала его жена. По ее словам, Дацик избивал детей в фитнес-клубе.

– Я его в спортзал водил, он боец будущий, я его тренировать буду. Ярика водил в спортзал и побрил там налысо, – заявил Дацик.

Он также уверен, что бывшая супруга "испортила детей" и не воспитывает их. По его словам, сын ходит "волосатый, как девочка".

– Волосы уже сантиметров 20.Деньги только детям даю, а ей ***** (ничего) не даю, – продолжил спортсмен.

В 2012 году Дацик получил пять лет колонии по обвинению в ограблении. Выйдя на свободу в марте 2016-го, он вскоре снова сел в тюрьму за нападение. В феврале этого года Дацик снова освободился. 13 апреля он проведет первый поединок после выхода на свободу, его сопреником станет Артем Тарасов.