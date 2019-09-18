СМИ: стал известен соперник Макгрегора в бою 14 декабря

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор может провести поединок с ирландским боксером Люком Килером, информирует The Irish Star. Ранее боей MMA анонсировал в Twiiter событие, которое пройдет в Дублине 14 декабря.

На данный момент продолжаются переговоры, однако Килер, который является чемпионом Европы по боксу по версии WBO в среднем весе, еще в августе утверждал, что договорился о бое с Макгрегором.

Напомним, что Макгрегор уже проводил бой по правилам бокса. В 2017 году он техническим нокаутом в десятом раунде проиграл американцу Флойду Мейвезеру.







