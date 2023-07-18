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Сегодня, 07:34

СМИ: Пауло Коста снялся с боя с Алискеровым

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) выбыл из поединка с россиянином Икрамом Алискеровым (14-1) на UFC 291, сообщают источники в СМИ.

«Мой источник сообщил мне, что поединок Коста — Икрам не состоится, и UFC хочет заказать... Долидзе — Алискеров... Ничего официального, но информация исходит из лагеря Икрама, так что я уверен, что это правда», — написал инсайдер judobetter995 в Twitter.

Сам Коста прокомментировал пост, в котором сказано, что он снялся с поединка с Алискеровым ради боя с Хамзатом Чимаевым (12-0) в Абу-Даби, словами: «Паули достаточно умен».

Алискеров должен был подраться с Костой 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Икрам Алискеров
UFC
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