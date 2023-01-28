Слипенко: «Мое возвращение планируется на апрель-май»

Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко рассказал, когда планирует провести первую защиту титула.

«Пока у меня нет информации по следующему поединку, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Слипенко. — Я только залечил травму. Сейчас начнется тренировочный процесс. В Москве уже будет планомерный тренировочный лагерь. Пока нет новостей по сопернику. Все раскроется вместе с сеткой Гран-при. Необязательно моим соперником должен быть именно Альберт Туменов. Может быть и кто-то другой. Мое возвращение планируется на апрель-май».

16 декабря на турнире ACA 149 Слипенко нокаутировал Абубакара Вагаева и стал новым чемпионом полусреднего дивизиона. В активе 28-летнего Слипенко 16 побед и 4 поражения.