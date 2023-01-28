Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

28 января, 13:52

Слипенко: «Мое возвращение планируется на апрель-май»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко рассказал, когда планирует провести первую защиту титула.

«Пока у меня нет информации по следующему поединку, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Слипенко. — Я только залечил травму. Сейчас начнется тренировочный процесс. В Москве уже будет планомерный тренировочный лагерь. Пока нет новостей по сопернику. Все раскроется вместе с сеткой Гран-при. Необязательно моим соперником должен быть именно Альберт Туменов. Может быть и кто-то другой. Мое возвращение планируется на апрель-май».

16 декабря на турнире ACA 149 Слипенко нокаутировал Абубакара Вагаева и стал новым чемпионом полусреднего дивизиона. В активе 28-летнего Слипенко 16 побед и 4 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ММА
0
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слипенко: «Токову будет тяжело конкурировать с корявым и долговязым Эблином»

Мовсар Евлоев: «Топурия болтал без умолку, а теперь не отвечает»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости