Следующий поединок в UFC Царукян планирует провести в Москве

Российский боец MMA Арман Царукян планирует провести следующий поединок в UFC 9 ноября в Москве.

- Арман не получил травм в последнем поединке, - цитирует ТАСС менеджера спортсмена Саята Абдрахманова.- Он с удовольствием готов выступить в Москве. Мы уже оповестили руководство UFC, что он будет готов и горит желанием там выступить.

В своем последнем поединке 28 июля Царукян одержал победу единогласным решением судей над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на турнире UFC 240 в Эдмонтоне. Всего на счету 22-летнего бойца 14 побед при двух поражениях.

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