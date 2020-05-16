Скотт Кокер: «Бой Федора Емельяненко будет тяжело организовать осенью»

Глава Bellator Скотт Кокер признался, что из-за распространения коронавируса ему будет сложно организовать следующий бой россиянина Федора Емельяненко в 2020 году.

«Думаю, что пандемия повлияла на график Федора. Планировали, чтобы бой Емельяненко пройдет осенью, но сейчас это будет очень сложно организовать. Последний его поединок прошел в Москве. Надеюсь, что устроим отличное шоу в России. Это станет первым турниром Bellator на его родине», — приводит слова Кокера MMAJunkie.