Чемпион России по ММА Курбан Омаров: «Буду стараться стать чемпионом мира»
6 июня 2021, 12:10
Представитель Дагестана Курбан Омаров стал победителем чемпионата России по ММА в весовой категории до 52,2 кг.
В финальном поединке он одолел Рахманалиева Фархода судейским решением.
«Настрой на чемпионат мира по ММА бомбовый. Пересмотрю свои бои, сделаю работу над ошибками. Буду стараться стать чемпионом мира», — сказал Омаров Курбан в разговоре с «СЭ» после финального боя.
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