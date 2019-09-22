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Скандал в UFC: бой прервали на 15-й секунде, октагон забросали бутылками

06:29

Главный бой турнира UFC Fight Night 159 между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом (полулегкий вес — до 65, 8 кг) признан несостоявшимся.

На 15-й секунде 26-летний Родригес (11-2) попал 33-летнему Стивенсу (28-16) пальцем в глаз, после чего тот не смог продолжить поединок.

Шоу проходило в Мехико. Болельщики после объявления результата стали бросать в октагон бутылки и другие вещи. Когда Стивенс покидал зал в сопровождении охраны, в него также летели всевозможные предметы.

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