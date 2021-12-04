Жалгас Жумагулов: «У нас в зале, если старшие заходят в душ, молодые должны подорваться на выход»

Боец наилегчайшего веса UFC Жалгас Жумагулов в интервью «СЭ» рассказал о методах воспитания молодежи в своем казахском зале.

— Несколько лет назад вы рассказывали, что в вашем зале есть порядок — молодые выходят из душевой, когда туда заходят старшие. Эта традиция по-прежнему сохраняется?

— Да, конечно, у нас всегда так. Если старший зашел — младший подорвался сразу. Место дал, еще что-то там. Если старший сидит, то младший встает, начинает убираться, чай ставить. В нашем менталитете так, и мы дальше продолжаем, чтобы это оставалось так. Младший у нас всегда должен бегать, двигаться, чтобы уважать старшего. Мы так были воспитаны и так же молодежь воспитываем. У нас в зале молодежь очень воспитанная, и все пацаны такие — с характером.

— А был ли случай, когда молодой отказывался следовать традиции? «Я моюсь, почему я должен выходить?»

— Да таких просто по-братски стряхивали и все. Мы молодежь гоняем, я сам, честно, скрывать не буду, бью их. Конкретно бью их всех. Если кто не слушается или косячит — я перед всеми возьму и побью. Не в лицо, но в печень, в грудь пробью или положу под себя и локтями забиваю.

В ночь на 5 декабря Жумагулов подерется с Манелом Капе на UFC Vegas 44.