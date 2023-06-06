Сидельников заявил, что Пономарев не позвал тренеров Fedor Team в клетку после победы над Шуаевым

Боец команды Fedor Team Кирилл Сидельников рассказал о расставании Григория Пономарева с командой Федора Емельяненко перед вторым поединком с Юсупом Шуаевым.

«Насколько я знаю, наш тренер Сергей Чесников вышел с ним на бой, но в клетку его Гриша не позвал. Туда вышли другие тренеры и представители команды, с которой он сейчас работает. Почему так произошло и подробности этой истории лучше узнать у самого Григория, потому что я там не присутствовал. Наш тренер, дядя Сережа, работал с ним на лапах, подсказывал ему возле клетки, а в клетку уже его не позвали. Туда вышли все, кроме наших представителей», — цитирует Сидельникова Metaratings.ru.

В рамках промоушена Fight Nights Пономарев провел титульную трилогию с Шуаевым. В первом бою он потерпел поражение, а во втором раунде дважды победил соперника. После второго поединка с Шуаевым Пономарев сменил команду и перешел в клуб Strela.

Всего 27-летний боец провел 8 поединков в ММА, в 6 из которых одержал победы.