Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:37

Сидельников заявил, что Пономарев не позвал тренеров Fedor Team в клетку после победы над Шуаевым

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец команды Fedor Team Кирилл Сидельников рассказал о расставании Григория Пономарева с командой Федора Емельяненко перед вторым поединком с Юсупом Шуаевым.

«Насколько я знаю, наш тренер Сергей Чесников вышел с ним на бой, но в клетку его Гриша не позвал. Туда вышли другие тренеры и представители команды, с которой он сейчас работает. Почему так произошло и подробности этой истории лучше узнать у самого Григория, потому что я там не присутствовал. Наш тренер, дядя Сережа, работал с ним на лапах, подсказывал ему возле клетки, а в клетку уже его не позвали. Туда вышли все, кроме наших представителей», — цитирует Сидельникова Metaratings.ru.

В рамках промоушена Fight Nights Пономарев провел титульную трилогию с Шуаевым. В первом бою он потерпел поражение, а во втором раунде дважды победил соперника. После второго поединка с Шуаевым Пономарев сменил команду и перешел в клуб Strela.

Всего 27-летний боец провел 8 поединков в ММА, в 6 из которых одержал победы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sidelnikov-ponomarev-ne-pozval-trenerov-fedor-team-v-kletku-posle-pobedy-nad-shuaevym-256725/
Григорий Пономарев
ММА
0
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гамзат Хирамагомедов проведет бой с чемпионом из Киргизии на турнире в Алма-Ате
Новости
RSS RSS
Все новости