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Сегодня, 12:48

Гамзат Хирамагомедов проведет бой с чемпионом из Киргизии на турнире в Алма-Ате

Отдел единоборств «СЭ»
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Гамзат Хиримагомедов проведет свой следующий поединок на совместном турнире лиг Ural FC и Naiza против киргиза Эдила Эсенгулова. Бой станет главным событием предварительного карда и пройдет в рамках средней весовой категории.

В профессиональных смешанных единоборствах в активе Гамзата Хиромагомедова десять побед и три поражения. Он также является двукратным чемпионом мира по любительскому MMA.

Эсенгулов — действующий чемпион Open FC в полусреднем весе. В смешанных единоборствах у «Дракона Иссык-Куля» 22 победы, пять поражений и одна ничья. При этом кыргызский боец ведет серию из 12 побед кряду.

Совместный турнир Ural FC и Naiza состоится 23 июня в Алматы. В мейн-ивенте пройдет бой тяжеловесов, россиянина Вячеслава Дацика и казахстанца Галымжана Жасланова, известного также как Галым ТТ.

ММА
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