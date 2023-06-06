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Дана Уайт: «Джордан бы победил Леброна в бою по пощечинам»

Давид Хачатрян
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Баскетболист Леброн Джеймс.
Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press

Глава UFC и Power Slap Дана Уайт считает, что Майкл Джордан вышел бы победителем в потенциальном противостоянии с Леброном Джеймсом в матче по пощечинам.

«Майкл Джордан [победил бы Джеймса]. Слушайте, я уважаю Леброна и то, что он сделал, а также то, какой он спортсмен. Он никогда не попадает в неприятности, всегда готов к играм. Когда он в команде, это очень важно. Но Джордан — мой самый любимый игрок. И я болею за «Селтикс», но Джордан — настоящий убийца», — сказал Уайт в интервью Barstool's Robbie Fox.

Уайт является основателем проекта Power Slap, в рамках которого участники наносят друг другу пощечины.

Коллекционеры заплатили три миллиона долларов за&nbsp;майку Майкла Джордана. Три миллиона за майку. Безумие вокруг олимпийского артефакта Джордана

баскетбол
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Дана Уайт
Леброн Джеймс
Майкл Джордан
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