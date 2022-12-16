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Сегодня, 22:12

Шулький — о бое с Дациком: «Большой? А зачем нам маленький?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Мастер спорта по боксу Павел Шульский оптимистично смотрит на предстоящий поединок с Вячеславом Дациком, несмотря на то, что противник весит существенно больше.

«Нормальный у меня соперник — две руки, две ноги. Большой? А зачем нам маленький?» — с улыбкой сказал он в интервью РЕН ТВ.

На прошедшем накануне взвешивании оказалось, что Вячеслав Дацик весит больше Шульского на 22 килограмма.

Их встреча на ринге пройдет уже сегодня, 16 декабря, в рамках заключительной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которые зрители смогут увидеть в прямом эфире телеканала.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1057570-shulskii-o-predstoiashchem-boe-s-datsikom-a-zachem-nam-malenkii
Вячеслав Дацик
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