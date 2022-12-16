Дацик — о бое с Шульским: «С удовольствием порубимся, покайфуем»
Российский боец Вячеслав Дацик поделился мыслями о предстоящем бое с Павлом Шульским.
«С удовольствием порубимся, покайфуем. Но постараемся аккуратненько (бить), чтобы не травмировать», — сказал боец в интервью РЕН ТВ.
Вячеслав Дацик сразится на ринге с Павлом Шульским в соглавном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Главной схваткой турнира будет противостояние бойца ММА, неоднократного чемпиона РФ по боевому самбо Александра Емельяненко с видеоблогером и звездой поп-ММА Святославом Коваленко.
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