Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:24

Дацик — о бое с Шульским: «С удовольствием порубимся, покайфуем»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский боец Вячеслав Дацик поделился мыслями о предстоящем бое с Павлом Шульским.

«С удовольствием порубимся, покайфуем. Но постараемся аккуратненько (бить), чтобы не травмировать», — сказал боец в интервью РЕН ТВ.

Вячеслав Дацик сразится на ринге с Павлом Шульским в соглавном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главной схваткой турнира будет противостояние бойца ММА, неоднократного чемпиона РФ по боевому самбо Александра Емельяненко с видеоблогером и звездой поп-ММА Святославом Коваленко.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1057579-datsik-pered-boem-s-shulskim-porubimsia-pokaifuem
Вячеслав Дацик
0
Читайте также
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Израиля после смены спортивного гражданства
В Подмосковье умер впавший в кому на приеме у стоматолога ребенок
В ООН отреагировали на поставки ЗРК Patriot на Украину
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шулький — о бое с Дациком: «Большой? А зачем нам маленький?»

Слипенко нокаутировал Вагаева и стал новым чемпионом АСА в полусреднем весе
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости