Штырков заверил, что не нарушал антидопинговые правила после перехода в UFC

Российский боец Иван Штырков в интервью «СЭ» сообщил, что не нарушал антидопинговые правила c момента подписания контракта с UFC.

О переходе Штыркова в UFC было объявлено в марте прошлого года. Он должен был выступить на турнире UFC Fight Night в Санкт-Петербурге, но снялся за день до боя по состоянию здоровья. Позже было объявлено, что в организме спортсмена нашли допинг, и контракт с ним был расторгнут. Также Штырков был дисквалифицирован USADA на два года.

— Есть что-то, о чем вы жалеете по итогам 2019 года?

— Нет, вообще ни о чем. Ничего бы не менял. Многие говорят, что мне не следовало подписываться в UFC, но я бы все равно подписался, если бы мог вернуться в прошлый год. Повторюсь, я не нарушал никаких правил с момента подписания договора с UFC, сотрудничал с USADA в момент подготовки к бою. Там все было четко. Возвращаясь к теме этих пикограммов, которые они нашли, это судьба, наверное. Очень много бойцов на этом тоже погорели. Значит, так должно было быть. Я бы ничего не поменял.

— История с UFC окончательно в прошлом, или есть желание вернуться?

— Там же дело в том, что если USADA накладывает дисквалификацию, то ты не имеешь права драться вообще нигде. Другое дело, что далеко не все промоушены подстраиваются под правила USADA. Тот же Rizin меня подписал спокойно. А UFC этим правилам соответствует, поэтому я туда вернуться либо вообще не смогу, раз я нарушил их запрет, либо смогу только когда мне будет под 35. А это уже поздновато. У меня была амбиция там подраться. Хотел попробовать свои силы в лучшей, как считается, лиге. Но получилось как получилось. Я считаю, в мире есть и другие очень хорошие лиги и очень хорошие бойцы. Многие бойцы UFC уходят в другие организации. Я просто хотел повариться в этой каше. Была мысль и о хайпе, что скрывать. Все-таки UFC — это просто машина с точки зрения медийности. И у них очень много турниров, можно драться чуть ли не каждый месяц, это не Rizin и не Bellator.

На счету 31-летнего Штыркова 16 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА. (Михаил Потапов)