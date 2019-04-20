Штырков не сможет дебютировать в UFC на турнире в Санкт-Петербурге из-за недомогания

Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин рассказал, почему российский боец ММА Иван Штырков не сможет дебютировать в UFC. Его бой с американцем Дэвином Кларком должен был состяться 20 апреля на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

По словам менеджера, спортсмен попал в больницу в пятницу из-за недомогания, а затем медицинский департамент UFC принял решение отменить бой.

– Ночью Иван почувствовал недомогание, вызывали врачей, которые дали предварительный диагноз. К сожалению, медицинский департамент UFC принял решение отменить бой, – приводит ТАСС слова Глазырина. – Это очень неприятное решение, но здоровье важнее. У нас есть план лечения, надеюсь, что удастся быстро восстановиться.

Дебютный бой Штыркова в UFC отменен. Боец попал в больницу