Штырков: «С Минеевым можно сразиться как по правилам MMA, так и кикбоксинга»

Российский боец Иван Штырков (22-2) рассказал, что готов подраться с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1) и по правилам ММА, и по правилам кикбоксинга.

«Как и говорил ранее, со Шлеменко драться по правилам MMA не буду. Моя позиция по данному вопросу не изменилась. Кроме того, мы выступаем в разных категориях. Что касается Дацика, то не вижу смысла в этой схватке. Разве что на голых кулаках, но не более. Поэтому наиболее интересным назову противостояние с Минеевым. Оно имеет смысл как в плане спортивной составляющей, так и других аспектов. Кроме того, с ним можно сразиться как по правилам MMA, так и кикбоксинга», — цитирует RT Штыркова.

В своем последнем поединке Штырков победил Петра Романкевича (6-2) в экстра-раунде по правилам кикбоксинга на RCC 15. Бой состоялся 13 мая в Екатеринбурге.