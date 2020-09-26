UFC 253: прямая трансляция боев основного карда начнется в 5.00

Рано утром воскресенья, 27 сентября, по московскому времени в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 253.

Вечер единоборств на Бойцовском острове стартует с ранних прелимов в 2.00 27 сентября (мск). В одном из боев сойдутся Хадис Ибрагимов (Россия) и Данилу Маркес (Бразилия) в полутяжелом весе.

Предварительный кард начнется в 3.00 по московскому времени, а основной — в 5.00.

Первый бой основного карда проведут Хаким Даводу (Канада) и Зубайра Тухугов (Россия) в полулегком весе.

Два главных поединка вечера в Абу-Даби — за титул чемпиона промоушена. В со-главном бою в октагон выйдут Доминик Рейес (США) и Ян Блахович (Польша) в полутяжелом весе. Соперники будут биться за вакантный пояс.

Главное событие вечера — бой Исраэль Адесанья (Нигерия) — Паулу Коста (Бразилия) в среднем весе. Адесанья — действующий чемпион UFC.

Вечер UFC 253 можно смотреть с помощью UFC Fight Pass на сайте лиги. Также трансляцию боев в прямом эфире ведет UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

UFC 253 Адесанья — Коста и Тухугов — Даводу: расписание боев и трансляция турнира