Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:52

Шон Стрикленд: «Я больше австралиец, чем Адесанья. Адесанья — китаец»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) жестко раскритиковал действующего чемпиона дивизиона Исраэля Адесанью (24-2).

«Адесанья — маленькая китайская ##### [женщина легкого поведения], — сказал Стриклэнд в интервью The Schmo. — Я пытаюсь представлять Америку. Я пытаюсь представлять Австралию, потому что вот что я вам скажу: австралийцы, я больше австралиец, чем гребаный Иззи. Иззи — китаец. Я езжу на мотоциклах, плаваю на лодках. Я люблю отдыхать с горячими женщинами, а Иззи любит отдыхать с парнями.

Я — американец, но я как крокодил Данди, мать его. Ребята, я ношу с собой оружие. Я ношу с собой ножи. Я считаю себя почетным австралийцем. Мне нравится свобода. Я хотел бы сказать, что я больше австралиец, чем китаец Иззи».

Стрикленд в прошлом бою победил Абусупьяна Магомедова (25-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 1 июля на UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США.

Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
0
Читайте также
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Датский путешественник Педерсен объехал все страны мира за одну поездку
Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исмаилов: «Удивлюсь, если Гаджиев соберет 40 миллионов на бой с Минеевым»

Исмаилов считает, что Минеев сможет подготовиться к бою по боксу, несмотря на СВО
Новости
RSS RSS
Все новости