Шон Стрикленд: «Я больше австралиец, чем Адесанья. Адесанья — китаец»

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) жестко раскритиковал действующего чемпиона дивизиона Исраэля Адесанью (24-2).

«Адесанья — маленькая китайская ##### [женщина легкого поведения], — сказал Стриклэнд в интервью The Schmo. — Я пытаюсь представлять Америку. Я пытаюсь представлять Австралию, потому что вот что я вам скажу: австралийцы, я больше австралиец, чем гребаный Иззи. Иззи — китаец. Я езжу на мотоциклах, плаваю на лодках. Я люблю отдыхать с горячими женщинами, а Иззи любит отдыхать с парнями.

Я — американец, но я как крокодил Данди, мать его. Ребята, я ношу с собой оружие. Я ношу с собой ножи. Я считаю себя почетным австралийцем. Мне нравится свобода. Я хотел бы сказать, что я больше австралиец, чем китаец Иззи».

Стрикленд в прошлом бою победил Абусупьяна Магомедова (25-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 1 июля на UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США.