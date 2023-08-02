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Сегодня, 13:35

Исмаилов: «Удивлюсь, если Гаджиев соберет 40 миллионов на бой с Минеевым»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Магомед Исмаилов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боец Магомед Исмаилов высказался об идее Камила Гаджиева организовать сбор денег на возможный боксерский поединок с Владимиром Минеевым.

Сбор денег будет запущен в августе и продлится 60 дней. Президент AMC Fight Nights планирует собрать 40 миллионов рублей.

«Наша публика, возможно, платежеспособная, но платить не любит, — сказал Исмаилов «СЭ». — У меня есть сомнения, что он соберет такую сумму. Если соберет, то я тоже буду удивлен. Соберет он деньги или нет, это противостояние [с Минеевым] состоится».

В октябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights в Сочи Минеев победил Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде.

Владимир Минеев
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
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