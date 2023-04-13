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Шон Стрикленд о бое Диаса и Пола: «Старый легковес будет драться с тиктокером, который проиграл боксеру-любителю»

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стриклэнд (26-5) отреагировал на анонс боя Нейта Диаса и Джейка Пола по правилам бокса.

«Джейк Пол против Нейта Диаса — это просто гребаная насмешка, — написал Стрикленд в Twitter. — Я не презираю их за то, что они делают деньги на этом клоунском шоу, я просто ненавижу тот факт, что старый легковес дерется с полутяжеловесом-тиктокером, который проиграл боксеру-любителю Томми Фьюри. Хватит смотреть это дерьмо! Это должно когда-нибудь закончится».

Диас и Пол подерутся 5 августа в Далласе, США.

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