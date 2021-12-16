Шон О'Мэлли рассказал, как разрешил своей жене переспать со своим другом

13-й номер легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли на Youtube-канале Full Send Podcast поделился деталями свободных отношений со своей женой Дэнни.

— Как только мы начали встречаться с Дэнни, я сказал ей, что не представляю, кем надо быть, чтобы всю жизнь **** одну девушку. Я так не смогу. Она знала все с самого начала, знала, в кого влюбляется. Я был собой, не фейком. У нас открытые отношения, но не так, что я просто встал и пошел чпокать другую. Просто когда это случается — это случается. Перед тем, как пойти к другой, я могу допустить мысль: «А что если я потом пожалею? Тогда это разрушит все наши отношения с Дэнни». Я учитываю такие риски. У нас с ней регулярно происходят тройнички, я считаю, что всем отношением они нужны. Это просто нужно и всё. Была история недавно — я на автограф-встрече с фанами, расписываюсь, потом фаны в инстаграме делятся этим видео.

Тут подходит одна горячая девочка, и я сам поделился видосом с ней. Дэнни увидела это в сторис и пишет мне: «Тебе нужно узнать, есть ли у нее кто-то. Если она одна, сконтачься с ней». Меня это выбесило. Я сам не хотел подкатывать к той девчонке, потому что не чувствовал от нее вайба. Но раз Дэнни написала, я сконтачился с ней, и мы отрывались с ней ночь. Вернулся в Финикс, Дэнни спрашивает: «Как все прошло?». Говорю: «Отлично, спасибо, я **** ее». Она была немного на эмоциях, потому что это такая ситуация... Когда вы в таких отношениях, эмоции иногда возникают. И очень сильные. Но мы обсуждаем эти ситуации, и в таком неприятном обсуждении мы оба очень сильно растем. Это тяжело обсуждать, потому что ты не хочешь сделать другому человеку больно.

— Если ты влюбляешься в другую, или у тебя что-то было с кем-то, ты ставишь в известность свою девушку?

— Мы даже расставались на пару месяцев. Я был в Вегасе, натянул пару девочек, и потом сказал Дэнни, что одна девчонка мне понравилась. Мне не стоило подключать эмоции... В итоге она съехала, пару месяцев мы не жили вместе. Такие ситуации они рождают огромную ревность, боль, но в то же время делают тебя счастливее.

— Были ситуации, когда она говорила тебе, что хочет отжечь с каким-то парнем всю ночь?

— Была одна история. Я зависал с одной девочкой, Дэнни знала. Потом мы зависали втроем, и она приревновала. Вышла на эмоции. И сказала: «Я хочу секса с другим парнем. И ты его знаешь». Это был один из моих друзей. Клянусь Богом, я сам написал ему. Сказал: «Ты знаешь, какие у нас с Дэнни отношения. Если она захочет тебя, я не буду мешать. И если у вас что-то будет, вот тебе мое слово — я ничего не буду предпринимать». Но он сам отказался. Мы встретились в кофешопе, он говорит: «Я не уверен, что смогу пойти на это». И у них так ничего не было. Но в моей голове я уже дал согласие ей на это. Потому что хочет этого. Не потому что я урод или не могу ее нормально трахнуть, просто вот такое у нее желание.

11 декабря О'Мэлли нокаутировал Раулиана Пейву на UFC 269. Боец идет на трех победах нокаутами подряд в легчайшем весе UFC.