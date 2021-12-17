Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Тарасов сообщил о реванше по ММА с Емельяненко

09:18

Блогер Артем Тарасов сообщил, что у него будет реванш по ММА. В сентябре этого года он проиграл в боксерском поединке российскому бойцу Александру Емельяненко.

Вероятно, что Тарасов говорит о реванше с ним.

«Реванш по ММА заказывали? Будет», — написал Тарасов на своей странице в Instagram.

Напомним, что 11 декабря Тарасов по очкам победил основателя проекта «Лев Против» Михаила Лазутина на площадке промоушена поп-ММА «Наше Дело».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Александр Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
В Госдуме рассказали о предновогодних выплатах в России
2
0
Реклама