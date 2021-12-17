Тарасов сообщил о реванше по ММА с Емельяненко

Блогер Артем Тарасов сообщил, что у него будет реванш по ММА. В сентябре этого года он проиграл в боксерском поединке российскому бойцу Александру Емельяненко.

Вероятно, что Тарасов говорит о реванше с ним.

«Реванш по ММА заказывали? Будет», — написал Тарасов на своей странице в Instagram.