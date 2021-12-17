Тарасов сообщил о реванше по ММА с Емельяненко
09:18
Блогер Артем Тарасов сообщил, что у него будет реванш по ММА. В сентябре этого года он проиграл в боксерском поединке российскому бойцу Александру Емельяненко.
Вероятно, что Тарасов говорит о реванше с ним.
«Реванш по ММА заказывали? Будет», — написал Тарасов на своей странице в Instagram.
Напомним, что 11 декабря Тарасов по очкам победил основателя проекта «Лев Против» Михаила Лазутина на площадке промоушена поп-ММА «Наше Дело».
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю