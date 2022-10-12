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12 октября, 11:36

Шон О'Мэлли назвал свое главное преимущество в бою с Яном

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Шон О&amp;#039;Мэлли.
Фото Global Look Press

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) уверен, что его скорость сыграет важную роль в победе над Петром Яном (16-3).

«Моя скорость — ключевое преимущество в бою с Яном, — подчеркнул американец в интервью Yahoo! Sports. — Оно сыграет решающую роль. Этот бой ничем не отличается от остальных. Питер, вероятно, самый быстрый парень из всех, с кем я дрался. Но во время тренировочного лагеря у меня были потрясающие и быстрые спарринг-партнеры».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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