Шон О'Мэлли назвал свое главное преимущество в бою с Яном

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) уверен, что его скорость сыграет важную роль в победе над Петром Яном (16-3).

«Моя скорость — ключевое преимущество в бою с Яном, — подчеркнул американец в интервью Yahoo! Sports. — Оно сыграет решающую роль. Этот бой ничем не отличается от остальных. Питер, вероятно, самый быстрый парень из всех, с кем я дрался. Но во время тренировочного лагеря у меня были потрясающие и быстрые спарринг-партнеры».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.