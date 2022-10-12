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12 октября, 12:18

Алджамейн Стерлинг назвал свою главную проблему перед боем с Диллашоу

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) беспокоится о своем кардио и уверен, что бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу (17-4) использует допинг перед UFC 280.

«Единственное, о чем я беспокоюсь, — это мое кардио. Оно должно быть на высоте, чтобы я мог поддерживать темп, — сказал Стерлинг на подкасте The Fighter vs. The Writer. — Ти Джей — читер, и я знаю, что он найдет способ получить преимущество перед боем. Если мне удастся проникнуть в его голову, то он может самоуничтожиться и сделать для меня ту ночь еще проще».

Стерлинг и Диллашоу подерутся в со-главном поединке вечера на UFC 280. Турнир состоится 22 октября в Абу-Даби.

Алджамейн Стерлинг
UFC
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