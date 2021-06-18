Хабиб назвал оптимального соперника для Завурова в его последнем бою

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции перед турниром EFC 37 рассказал, кого считает наилучшим соперником для своего троюродного брата Шамиля Завурова в его последнем бою в карьере.

18 июня 36-летний Завуров выступит в главном поединке турнира EFC 37 — его противником будет бразилец Рикардо Тирлони. Шоу пройдет в Алма-Ате. Последний же бой Завуров планирует провести в сентябре.

«Шамиль будет драться в главном бою, это очень волнительный момент для меня, — сказал Хабиб. — Я Шамилю тоже говорил, что я не особо люблю секундировать его, потому что очень переживаю, волнуюсь за него. Он внес очень большой вклад в мое становление как бойца и человека. Понимаю, что еще и возраст. Он уже больше 20 лет тренируется, бьется. Он нам обещал, что следующий бой будет для него последним. Надеемся, сдержит обещание. А с кем последний бой... Если из российских ММА — то с кем попало же не сделаешь? Я думаю, с Венером Галиевым можно было сделать, прощальный бой для обоих. И ему, и Шамилю уже хватит. Можно было бы сделать для российской публики, которая понимает, шарит. И им было бы интересно закончить так, хорошее интересное событие получилось бы».