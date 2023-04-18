Шлеменко — о бое с Эномото: «В России ему сложно найти соперника серьезнее, чем я»

Российский боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя против швейцарца Ясубея Эномото по правилам кикбоксинга в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

«Серьезнее соперника в России, чем я, ему тяжело найти. Наверное, это Магомед Исмаилов и Владимир Минеев.

Когда боксируют жестко тренированные профессиональные боксеры, то там нет права на ошибку детскую. Она приводит к нокауту, жесткому падению, пропущенному удару. То, к чему привыкли простые обыватели. И это не российский тренд. Будет жестко. Я буду работать жестко», — заключил Шлеменко.

Бой состоится 21 апреля. Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.