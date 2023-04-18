Шлеменко: «Очень хочу, чтобы Павлович стал чемпионом UFC»

Российский средневес Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом на UFC Fight Night 222.

«Я очень хочу, чтобы Сергей стал чемпионом UFC. У него есть удар — это самое важное. Есть удача, которая преследует по жизни. Карьера складывается хорошо, но соперник непростой. Павлович хорошо начинает бои, и если Блейдс учтет этот момент и переживет начало, можно проще выстроить бой. Уже больше шансов на победу. Однозначно непростая встреча. Буду болеть за Сергея, считаю его фаворитом», — приводит слова Шлеменко Metaratings.ru.

23 апреля в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе российский тяжеловес Сергей Павлович проведет поединок с американцем Кертисом Блейдсом, который может оказаться претендентским.