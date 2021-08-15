Шлеменко уверен в победе Дацика над Емельяненко в потенциальном бою

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал об ожиданиях от потенциального боя Вячеслава Дацика против Александра Емельяненко.

«Дацик может победить Александра Емельяненко. Слава — уникален, как боец. Вспомните его бой с Орловским — на тот момент такой Слава мог победить у Андрея Орловского? Многие сказали бы: «Нет», а он победил. А вот у Александра есть большая проблема: сейчас он неизвестен боями. Все мы знаем, что у него была череда неприятной борьбы с «зеленым змеем» (алкоголем), после которой он не выглядит победителем. Он выйдет на бой человеком, который получил увечья от этой борьбы. Дай бог ему здоровья, чтобы оправился. Но опять же, мы не видели его с момента боя против Магомеда Исмаилова, где уже тогда были отчетливо видны проблемы.

Шлеменко считает, что пока Емельяненко восстанавливается, Дацик становится только сильнее, поэтому имеет большие шансы на победу в возможном бою.

«Слава набирает по форме, весу, он дышит и дерется. А вот по форме Александра мне сложно что-то сказать. То, что он где-то там бьет по лапам — вообще ни о чем не говорит. Для меня фаворитом является Дацик, хотя если бы дрались в 16-унцовых перчатках — не знаю, а вот в профессиональных боксерских, или же перчатках ММА, для меня фаворитом был бы Слава. У него Дацика крепкая голова, он рубится и точно не испугается — никого. А главное, что у него есть дух».

14 августа Дацик одержал победу единогласным решением судей над Даниялом Эльбаевым (Т-34) в рамках главного карда турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Для Рыжего Тарзана это третья победа подряд по правилам бокса.

В последний раз Емельяненко выходил в октагон ACA 107 в июле 2020 года, где в главном бою проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову.