Шлеменко: «Сомневаешься, что я избил бы Моргенштерна*?»

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, почему не согласился комментировать бои на Hardcore в паре с рэпером Моргенштерном (признан иностранным агентом на территории РФ — прим. «СЭ»).

— Вы недавно рассказывали, что вам делали предложение из Hardcore о комментаторском дуэте с Моргенштерном. Интересно, почему отказались так категорично с учетом того, что могли бы ему высказать свою позицию ему лично.

— Да я тебя умоляю! — сказал Шлеменко «СЭ». — Ну, какую позицию лично? Моей задачей не было высказывать ему какие-то позиции лично. Все что я хотел, я уже сделал. Ты видишь Моргенштерна?

— Нет, он не в России сейчас.

— Ты выступления его видишь в России?

— Нет.

— То есть логическая цепочка завершена. То есть то, что мы хотели, мы добились — его нет. Появятся другие, как меня пугают... Ну, появятся — точно так же не будет их. Главное, совместными усилиями сделать нашу молодежь чище, огородить ее от этого всего. А главная цель была не в этом. Организаторы Hardcore, наверное, по себе судили. Думали, что главная цель у меня хайп. Они не скрывали, что мне просто нужно за счет него о себе заявить, за счет этого персонажа с тремя шестерками. Они думали, что я сейчас уцеплюсь за это так, как он это сделал. Он уцепился и готов был даже подраться со мной. И если бы я согласился, поверь мне, этот бой мог бы состояться у них там. А зачем мне это надо? Чего бы я добился, объяснив ему в бою, избив его? Ты сомневаешься, что я бы его избил?

— Нет, нисколько.

— Я могу на улице встретить, прибить вообще могу его. Скорее всего, с одного удара даже, потому что он щупленький паренек. А зачем? Что я решу здесь? Моя задача — объяснить молодежи, что это стремно. Мне кажется, я этого добился.

Следующий бой Александра Шлеменко по правилам ММА состоится на турнире SFC 8 в июле против Алекса Оливейры. По кикбоксингу Александр подерется с Эномото 21 апреля на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».