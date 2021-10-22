Шлеменко о сопернике Федора: «Он нестабилен. Может выступить ужасно»

Российский средневес Александр Шлеменко назвал фаворита боя между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном.

«Пойду ставить деньги на Федора, — сказал Шлеменко журналистам после церемонии взвешивания участников турнира Bellator 269. — Тимоти Джонсон — нестабильный боец. Он может как хорошо выступить, так и ужасно выступить. Не то что плохо, а ужасно. И мы это видели, поэтому здесь все зависит от подготовки Федора, но мне кажется, что он прошел отличную подготовку. Он настроен на бой. По лицу его видно, что его ничего не отвлекает. Для меня фаворит — Федор, я не знаю, почему Тимоти Джонсон является фаворитом для других и с чем это связано. Например, если посмотреть бой с Молдавским, лично меня не очень впечатлил Тимоти Джонсон. Мне кажется, Федор здесь фаворит, но для меня уж точно».

Емельяненко и Джонсон возглавят турнир Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве.

На счету Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, один бой был признан несостоявшимся. У Джонсона — 15 побед и 7 поражений.