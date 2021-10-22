Шлеменко: «Порекомендовал бы Федору Емельяненко вырубить Джонсона с вертушки»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко рассказал, какой совет он дал бы Федору Емельяненко, если бы находился в его углу во время поединка с Тимоти Джонсоном.

«Если бы я был в углу Федора? Ну, я ж не знаю, как он будет работать. Я порекомендовал бы ему с вертушки его вырубить, — сказал Шлеменко журналистам после церемонии взвешивания участников турнира Bellator 269. — Почему бы и нет? Ведь никто этого не ждет. Представляете, все ждут одно, а он берет, поджимает Тимоти джебом, потом кидает вертушку, тот оттягивается от джеба, пропускает в бороду и падает. Это все нужно нарабатывать. Я уверен, что Федор умеет их бить. Просто не хочет и все».

Бой Емельяненко — Джонсон состоится 23 октября на ВТБ-арене в Москве на турнире Bellator 269.

На счету 45-летнего Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, один бой признан несостоявшимся. У 36-летнего Джонсона — 15 побед и 7 поражений.