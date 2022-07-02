Шлеменко считает маловероятным бой Нурмагомедова с Джорданом

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова, который заявил о желании провести бой с Майклом Джорданом.

«Возможный бой Нурмагомедова с Джорданом? Даже не знаю, это маловероятно. Джордан же уже в возрасте. У него нет никаких шансов против Хабиба? Ну почему нет, он же здоровый, высокий и тяжелый. Насколько это было бы интересно? Сложно сказать. Мне было бы намного интересней посмотреть на бой Хабиба с Исраэлем Адесаньей», — сказал Шлеменко «СЭ».

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил о том, что хотел бы подраться с Майклом Джорданом.

Россиянин закончил карьеру профессионального бойца ММА после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби.