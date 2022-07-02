Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:06

Шлеменко считает маловероятным бой Нурмагомедова с Джорданом

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова, который заявил о желании провести бой с Майклом Джорданом.

«Возможный бой Нурмагомедова с Джорданом? Даже не знаю, это маловероятно. Джордан же уже в возрасте. У него нет никаких шансов против Хабиба? Ну почему нет, он же здоровый, высокий и тяжелый. Насколько это было бы интересно? Сложно сказать. Мне было бы намного интересней посмотреть на бой Хабиба с Исраэлем Адесаньей», — сказал Шлеменко «СЭ».

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил о том, что хотел бы подраться с Майклом Джорданом.

Россиянин закончил карьеру профессионального бойца ММА после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов. Хабиб рассказал, почему хотел бы провести бой с Майклом Джорданом

Александр Шлеменко
Хабиб Нурмагомедов
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Кутепов стал торпедовцем, Нобоа готов перейти в ЦСКА, «Зенит» покупает защитника из «Црвены звезды». Главные трансферные слухи РПЛ 2 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме поддержали потенциальный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Майклом Джорданом

Фергюсон отреагировал на включение Хабиба в Зал славы UFC
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости