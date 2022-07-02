Хабиб рассказал, почему хотел бы провести бой с Майклом Джорданом

Российский боец, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о том, с кем из знаменитостей ему хотелось бы провести поединок.

«Я бы подрался с Майклом Джорданом. Знаете, почему? Думаю, я смог бы опустить его из воздуха на землю», — сказал в интервью ESPN Нурмагомедов.

Хабиб использовал фразу «take him down», что одновременно обозначает на английском и перевод в партер, и то, что кого-то можно опустить на землю. Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА, известный по прозвищу «Его Воздушество».

Вчера, 1 июля Хабиб Нурмагомедов был официально включен в Зал славы UFC.