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Сегодня, 14:46

Хабиб рассказал, почему хотел бы провести бой с Майклом Джорданом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о том, с кем из знаменитостей ему хотелось бы провести поединок.

«Я бы подрался с Майклом Джорданом. Знаете, почему? Думаю, я смог бы опустить его из воздуха на землю», — сказал в интервью ESPN Нурмагомедов.

Хабиб использовал фразу «take him down», что одновременно обозначает на английском и перевод в партер, и то, что кого-то можно опустить на землю. Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА, известный по прозвищу «Его Воздушество».

Вчера, 1 июля Хабиб Нурмагомедов был официально включен в Зал славы UFC.

Хабиб Нурмагомедов. Хабиб вошел в Зал славы UFC и толкнул 25-минутную речь: «Будьте сами на правильном пути, и ваши дети последуют за вами»

Майкл Джордан
Хабиб Нурмагомедов
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