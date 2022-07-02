В Госдуме поддержали потенциальный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Майклом Джорданом

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова, который заявил о желании провести бой с Майклом Джорданом.

«Это неплохая затея. С точки зрения популяризации активного образа жизни, мне кажется, что это неплохо. Это шоу, основанное на спорте, бизнес прежде всего. Думаю, что такой бой хорош для привлечения спонсорских контрактов, для внимания зрителей. Я поддерживаю любые инициативы, которые могли бы привлечь зрителей, оторвать их от гаджетов, привести их на стадионы, спортивные площадки, концертные залы, театры. Главное, чтоб люди не сидели дома, не заморачивались. Поэтому я поддерживаю это, будет интересно. Два профессионала высочайшего уровня в своих видах спорта встретятся на новом поприще. Это будет интересно», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил о том, что хотел бы подраться с Майклом Джорданом.

Россиянин закончил карьеру профессионального бойца ММА после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби.