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Шлеменко считает, что Немкову нужно стремиться в UFC

09:23
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает, что Вадиму Немкову после истечения контракта с Bellator следует продолжить карьеру в UFC. В воскресенье рано утром по московскому времени Немков нокаутировал американца Райана Бейдера и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Вадим Немков стал чемпионом Bellator в&nbsp;полутяжелом весе.У России — новая суперзвезда в ММА. Немков уничтожил Бейдера

— 100 процентов его контракт с Bellator теперь будет продлен на три боя, — сказал Шлеменко. — Но Вадиму однозначно нужно стремиться в UFC. Чтобы стать суперзвездой, туда нужно идти.

Немков после победы над Бейдером заявил, что считает себя лучшим полутяжем в мире.

— А почему нет? Он имеет право так говорить, — отметил Шлеменко. — Я не отношусь к тем людям, которые считают, что если ты не в UFC, то ты не уровень UFC. Да, это огромная маркетинговая машина. Но, например, Иржи Прохазка зашел туда и сразу выиграл нокаутом у топа. А Вадим в Bellator уже выиграл у двух бойцов, которые были топами в UFC. (Илья Андреев)

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