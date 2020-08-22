Шлеменко считает, что Немкову нужно стремиться в UFC

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает, что Вадиму Немкову после истечения контракта с Bellator следует продолжить карьеру в UFC. В воскресенье рано утром по московскому времени Немков нокаутировал американца Райана Бейдера и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

— 100 процентов его контракт с Bellator теперь будет продлен на три боя, — сказал Шлеменко. — Но Вадиму однозначно нужно стремиться в UFC. Чтобы стать суперзвездой, туда нужно идти.

Немков после победы над Бейдером заявил, что считает себя лучшим полутяжем в мире.

— А почему нет? Он имеет право так говорить, — отметил Шлеменко. — Я не отношусь к тем людям, которые считают, что если ты не в UFC, то ты не уровень UFC. Да, это огромная маркетинговая машина. Но, например, Иржи Прохазка зашел туда и сразу выиграл нокаутом у топа. А Вадим в Bellator уже выиграл у двух бойцов, которые были топами в UFC. (Илья Андреев)