Шлеменко считает, что бойцам из Fedor Team не победить Мусаси

37-летний российский боец Александр «Шторм» Шлеменко (61-13) считает, что команде Федора Емельяненко не выиграть у Гегарда Мусаси (49-7) в Bellator.

«Не в обиду всем остальным, но я прекрасно понимаю, как можно выиграть у Гегарда Мусаси, — заявил Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Sport24: Культура бития». — Сейчас, наверно, на меня польется много хейта. Если получится, может быть, у меня будет реванш [с Мусаси], но 5-раундовый! Я бы хотел 5-раундовый бой. Тогда я буду готов это продемонстрировать.

Гегард Мусаси очень хороший, очень сильный боец. И такие бойцы, которые сейчас в Bellator, не способны его победить. То есть это боец, у которого не выиграть технически и тактически. Это боец, которого нужно вывести из психологического равновесия. А как можно вывести из психологического равновесия? Нужно сделать человеку больно, чтобы он почувствовал урон на себе. Посмотрите на бои Мусаси. У него даже царапины нет на лице. Сколько бы он ни дрался, у него нет ничего. Он выходит совершенно сухим из воды.

Честно, не в обиду Анатолию Токову и всей команде Fedor Team, но, ребят, я считаю, что не получится выиграть у Гегарда. Той тактикой, которой вы придерживаетесь, не получится. Здесь ментально нужно быть по-другому готовым. По-простому скажу: нужно быть просто как камень. Внутри. И все. Вандерфорд ментально не был готов драться с Мусаси".

Мусаси защитил титул Bellator в среднем весе 25 февраля на турнире Bellator 275 против Остина Вандерфорда (11-1).